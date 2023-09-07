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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إغلاق طريق جدة – المدينة المنورة مؤقتًا لإزالة جسر المشاة

طريق جدة – المدينة
طريق جدة – المدينة المنورة

أغلقت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، طريق جدة – المدينة المنورة، في المنطقة الواقعة ما بين شارع قريش جنوبًا وشارع عمر عبد الجبار شمالًا، وذلك بشكل مؤقت، ابتداءً من يوم الخميس الساعة 3 صباحًا وحتى يوم الجمعة الساعة 11 صباحًا.

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جسر المشاة بطريق المدينة

وأرجعت الأمانة سبب الإغلاق إلى تنفيذ مشروع إزالة جسر المشاة بطريق المدينة.

وأكدت الأمانة على ضرورة استخدام الطرق البديلة خلال هذه الفترة، وهي:

-طريق الخدمة المؤدي إلى شارع قريش للمتجهين شمالًا.

-طريق الخدمة المؤدي إلى شارع عمر عبد الجبار للمتجهين جنوبًا.

كما حثت الأمانة قائدي المركبات على الالتزام بالتعليمات والضوابط المحددة حفاظًا على سلامتهم.

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تطورات الأحياء السعودية

وتشهد المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي عدة تطورات وإنجازات تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين، منها إزالة الأحياء العشوائية.

وتحرص المملكة على توفير حلول بديلة للمقيمين في هذه الأحياء، وذلك من خلال توفير سكن ملائم لهم فضلًا عن صرف تعويضات مالية للمتضررين.

وتهدف هذه الجهود إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

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