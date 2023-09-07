ما يمكن توقعه في حدث Apple iPhone 15 Wonderlust

حدث الخريف الأخير لـ iPhone – Wonderlust – أصبح على وشك الانتهاء. من المتوقع أن تحتل أربعة هواتف iPhone جديدة واثنين من طرازات Apple Watch مركز الصدارة عندما تعرض الشركة أحدث منتجاتها. يجب أن يكون USB-C في دائرة الضوء حيث تقوم Apple بتغيير منافذ الشحن الخاصة بها استجابةً للوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة. على الرغم من أنه لم يتم تحديد أي شيء حتى اعتلاء تيم كوك المسرح يوم الثلاثاء، فقد جمعنا التسريبات والشائعات الأكثر احتمالاً قبل حدث Apple في 12 سبتمبر.

آيفون 15 وآيفون 15 برو

وبغض النظر عما يكشفه تيم كوك وشركاؤه، فمن المؤكد عمليًا أن تهيمن أجهزة iPhone الجديدة على عناوين الأخبار اليومية. يمكننا أن نتوقع هاتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max المتطور، إلى جانب iPhone 15 وiPhone 15 Plus القياسيين. كان هناك تقرير سابق يفيد بأن شركة Apple قد تعيد تسمية طراز Pro Max باسم "iPhone 15 Ultra" هذا العام، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك لا يزال مطروحًا على الطاولة.

أولاً، من المرجح أن تظل أحجام الشاشات ثابتة. وهذا يعني شاشات مقاس 6.1 بوصة لجهاز iPhone 15 و15 Pro وشاشات مقاس 6.7 بوصة لجهاز iPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro Max (أو “Ultra”). من المؤكد تقريبًا أن ProMotion، العلامة التجارية لشركة Apple لشاشات معدل التحديث المتغير 120 هرتز، ستظل حصرية للطرز من الدرجة الأولى.

التغيير الذي يتوقعه الكثيرون هو أن كابلات Lightning أصبحت قديمة. لقد مر أكثر من عقد من الزمن منذ التحول من الموصلات ذات 30 سنًا إلى Lightning، وتجبر اللوائح الأوروبية شركة Apple على تبديل المنافذ مرة أخرى – هذه المرة إلى USB-C. "من الواضح أنه سيتعين علينا الامتثال" لمتطلبات الاتحاد الأوروبي، هذا ما أكده نائب رئيس شركة Apple، جريج جوسوياك، في مقابلة مع وول ستريت جورنال العام الماضي. على الرغم من أن شركة Apple قد تنتظر إطلاق iPhone العام المقبل للوصول إلى الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي، إلا أن التسريبات ومصادر مطلعة تشير بالإجماع تقريبًا إلى أن iPhone 15 لهذا العام سيكون هو الذي سيبدأ عصر iPhone USB-C.

ومع ذلك، يتوقع محلل شركة Apple Ming-Chi Kuo أن طرازات iPhone المتطورة فقط هي التي ستشهد سرعات نقل بيانات USB-C أسرع. ويعتقد كو أن الطرازين المحترفين فقط سيدعمان اتصالات سلكية عالية السرعة “USB 3.2 أو Thunderbolt 3 على الأقل”، في حين أن الطرازين القياسيين (iPhone 15 / 15 Plus) سيستخدمان سرعات USB 2.0 أبطأ، مثل Lightning. يمكن أن تدعم بعض الطرز الجديدة على الأقل أيضًا سرعات شحن أسرع (35 واط)، على الرغم من أنك (كما هو متوقع، كما قد يقول البعض) قد تحتاج إلى محول خاص من صنع شركة Apple للشحن بهذه المعدلات.

من المتوقع أن يتم تطبيق Dynamic Island، وهي شاشة العرض التي أطلقتها Apple على iPhone 14 Pro / Pro Max، على جميع الطرز الأربعة في عام 2023. كبديل لـ "الشق" في أجهزة iPhone الأقدم ذات الشاشة الكاملة، فإن Dynamic Island عبارة عن شاشة سوداء عائمة قسم على شكل حبوب منع الحمل أسفل الجزء العلوي من الشاشة مباشرةً. فهو لا يخفي الكاميرا الأمامية للهاتف ومستشعر Face ID فحسب، بل يمكنه أيضًا وميض التنبيهات والرسوم المتحركة والاختصارات لمهام مثل اتجاهات القيادة أو الموقتات أو الموسيقى. لخص تصميم Apple VP Alan Dye بشكل مرتب أن Dynamic Island يمكنها "عرض التنبيهات والإشعارات والعمليات الجارية في الوقت الفعلي دون رؤية الحدود بين الأجهزة والبرامج."

قد يذهب الفولاذ المقاوم للصدأ في طريق منفذ Lightning، حيث يشاع أن iPhone 15 Pro وPro Max سيتحولان إلى إطارات من التيتانيوم. يمكن أن تجعل ترقية المواد تشكيلة المحترفين الجديدة "أقوى وأخف وزنًا وأكثر تميزًا"، كما وصف مارك جورمان من بلومبرج في يوليو. وقال إن التيتانيوم المستخدم في نماذج Apple Watch المتطورة كان "اختبارًا لجلب هذه المادة إلى أجهزتها ذات الحجم الأكبر". على الرغم من أنه من المتوقع أن تحتفظ الهواتف بنفس الزجاج المصنفر في الخلف، إلا أن زواياها يمكن أن تكون أكثر تقريبًا مما كانت عليه في الطرازات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، قد تتخلى شركة Apple عن اللون الذهبي للمجموعة للحصول على اللون الرمادي العملاق.

من المتوقع أن تصاحب الإطارات الرقيقة إطار التيتانيوم الخاص بالسلسلة الاحترافية. يقال إن شركة Apple تعمل على تطوير شاشات iPhone 15 Pro / Pro Max من خلال عملية تسمى الضغط الزائد للحقن المنخفض، أو "LIPO". تم استخدام هذه التقنية لأول مرة في تصنيع Apple Watch Series 7، حيث أفاد جورمان أن هذه التقنية يمكن أن تقلل حواف السلسلة الاحترافية إلى 1.5 ملم، مقارنة بإطارات 2.2 ملم الموجودة في النماذج الحالية.

يمكن أن تحتوي سلسلة iPhone 15 Pro أيضًا على زر إجراء مثل الموجود في Apple Watch Ultra. سيحل التبديل القابل للتخصيص محل مفتاح كتم الصوت الموجود في الجانب العلوي الأيسر من أجهزة iPhone الاحترافية. تتضمن الاستخدامات المحتملة لزر الإجراء (استنادًا إلى الكود الذي تم اكتشافه في iOS 17) تشغيل الكاميرا، أو إضاءة مصباح الهاتف، أو تنشيط التركيز، أو فتح ميزات إمكانية الوصول، أو الوقوف مع وظيفة كتم الصوت القياسية. أشارت المصادر إلى شركة أبل أرادت في البداية استبدال أزرار الحالة الصلبة اللمسية بالحجم المادي وأزرار الطاقة الخاصة بجهاز iPhone، ولكن يقال إن الشركة ألغت الميزة بعد مواجهة "مشكلات فنية لم يتم حلها قبل الإنتاج الضخم". لذلك توقع أزرار الصوت والطاقة / السكون القياسية.

سيستخدم منشورًا لثني أو طي الضوء الذي يلتقطه المستشعر، مما يؤدي إلى تكبير بصري من 5x إلى 6x دون جعل الهاتف أقوى. تدعم سلسلة iPhone 14 Pro تقريب بصري يصل إلى 3x.

واحدة من الرهانات المؤكدة حول ميزات iPhone الرائد الجديد هي شريحة الجيل التالي الأسرع. يشاع أن iPhone 15 Pro وPro Max يستخدمان شريحة 3 نانومتر، من المحتمل أن تسمى A17 Bionic. سيوفر تعزيزات في الأداء (وربما عمرًا أطول للبطارية). وفي الوقت نفسه، يشاع أن زوج iPhone 15/15 Plus يكرر ما فعلته الشركة في عام 2022: إعادة تدوير شريحة العام الماضي المتطورة. وهذا يعني أن iPhone 15 / 15 Plus سيستخدم شريحة A16 Bionic الموجودة في iPhone 14 Pro.

إذا كانت السنوات الأخيرة تشير إلى أي شيء، فستكون أجهزة iPhone الجديدة متاحة للطلب المسبق يوم الجمعة بعد الحدث، مع بدء الشحنات والتوافر العام بعد أسبوع. على الرغم من أن نماذج هذا العام قد تكون أكثر تكلفة.

Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra

قد يكون هذا عامًا بسيطًا بالنسبة لتحديثات Apple Watch. يشاع أن التغيير الأساسي في الأجهزة في Apple Watch Series 9 هو شريحة S9، مما يمثل أول ترقية حقيقية للمعالج للمنتج منذ عام 2020. وأفاد جورمان أن S9 سيعتمد على شريحة A15 التي ظهرت لأول مرة في تشكيلة iPhone 13 (2021) من Apple. . التفاصيل الكاملة لجهاز S9 غير معروفة، ولكن يشاع أنه سينتقل من عملية تصنيع 7 نانومتر إلى عملية تصنيع أكثر كثافة وأكثر كفاءة بدقة 5 نانومتر أو 4 نانومتر. توقع تعزيز الأداء و(ربما) عمر بطارية أطول.

تشير التقارير إلى أن ساعة Apple Watch الجديدة ستكون عبارة عن تحديث بسيط إلى حد كبير، حيث يقول جورمان إن طراز هذا العام لن يقدم أي تغييرات مهمة في التصميم أو ميزات جديدة. يعد خيار اللون الوردي ودعم Bluetooth 5.3 من التغييرات المحتملة للنموذج الجديد. بغض النظر، من المرجح أن يكون نظام watchOS 10 – الذي يمكن القول إنه أكبر تحديث للبرنامج في تاريخ الأجهزة القابلة للارتداء – بمثابة أكبر تقدم لساعة Apple Watch في عام 2023.

أما بالنسبة لساعة Apple Watch Ultra، فمن المتوقع أيضًا أن تتلقى تحديثًا تدريجيًا للجيل الثاني. بالإضافة إلى شريحة S9، يمكن أن تضيف ساعة Apple Watch Ultra الجديدة علبة من التيتانيوم الأسود. يأتي الطراز الحالي بلون "طبيعي"، ومن المتوقع أن يعود جنبًا إلى جنب مع الخيار الأكثر قتامة.

ايربودز

ربما ترغب في إبقاء توقعات AirPods الخاصة بك تحت السيطرة، حيث من المحتمل أن تكون مسيرة Apple بعيدًا عن Lightning ونحو USB-C هي الترقيات الوحيدة لسماعات الرأس في هذا الحدث. يقال إن الشركة ستطلق إصدارات “جديدة” من طرازات AirPods الحالية، مع وجود علب شحن تستخدم USB-C بدلاً من Lightning بمثابة الاختلاف الوحيد.

تشمل الشائعات عن تغييرات في تشكيلة AirPods في المستقبل أجهزة استشعار لدرجة حرارة الجسم، وميزات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وانخفاض محتمل في سعر الطراز المبتدئ. لكن من غير المرجح أن نرى أيًا من ذلك يوم الثلاثاء.

برمجة

يمكنك أن تتوقع أن يقدم الحدث مزيدًا من التفاصيل حول أول تحديثات برامج Apple الكبيرة لعام 2023: iOS 17 وwatchOS 10 و(ربما) iPadOS 17. أعلنت Apple عن أنظمة التشغيل في WWDC 2023، ومن المفترض أن تصبح إصداراتها النهائية متاحة للجمهور في وقت ما بين الحدث وإطلاق iPhone 15. باتباع أنماط السنوات الأخيرة، من المرجح أن يتم إطلاق نظام التشغيل macOS Sonoma في أكتوبر - مع انضمام iPadOS 17 إذا لم يتم تضمينه جنبًا إلى جنب مع نظام التشغيل iOS 17. ويمكن أن يشتمل حدث أكتوبر المحتمل على نماذج iMac وMacBook Air وMacBook Pro مقاس 13 بوصة الجديدة التي تعمل بنظام M3. رقاقة.

يتضمن iOS 17 وضع الاستعداد الجديد، ونسخ البريد الصوتي، ورسائل البريد الصوتي عبر فيديو FaceTime، وملصقات جهات الاتصال، وNameDrop، واقتراحات نصية تنبؤية جديدة مضمنة (من بين إضافات أخرى). وفي الوقت نفسه، يمكن القول إن نظام watchOS 10 هو التحديث الأكثر أهمية للمنصة منذ إطلاق الجهاز القابل للارتداء في عام 2015. يغير البرنامج الجديد نظام التحكم الأساسي لساعة Apple Watch: يقوم الزر الجانبي الآن بتنشيط مركز التحكم (بدلاً من التطبيقات الحديثة أو قاعدة الإرساء)، كما يؤدي تحريك التاج الرقمي للساعة من وجه الساعة إلى التمرير عبر مجموعة قابلة للتخصيص من الأدوات الذكية التي يمكن إلقاء نظرة عليها.