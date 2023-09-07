5 شروط للتقديم على وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.. أخصائي أول مراجعة

طرح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية، وظائف شاغرة للرجال والنساء لحملة المؤهلات العليا في عدد من التخصصات للعمل بمقر المركز الرئيسي في العاصمة “مدينة الرياض”.

وأعلن المركز عبر موقعه الإلكتروني، عن حاجته لحمَلة شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية:

أخصائي أول مراجعة داخلية تشغيلي.

مشرف مراجعة داخلية تقني.

وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني..موعد التقديم

وأوضح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أكتوبر 2023م.

شروط التقديم على وظيفة أخصائي أول مراجعة داخلية تشغيلي

وحدد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، شروط ومتطلبات التقديم على وظيفة أخصائي أول مراجعة داخلية تشغيلي، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، هندسة مشاريع)، أو أي تخصص ذي الصلة. عدد سنوات الخبرة تتراوح من 3 لـ5 أعوام على الأقل في أعمال المراجعة الداخلية. يفضل الحاصلين على شهادة احترافية في مجال العمل. إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية. إتقان استخدام أجهزة الحاسوب.

ويجب على المتقدم أن يكون لديه عدد من المهارات ومنها:

التركيز على النتائج، والقدرة على ايصالها للأطراف المعنية.

مهارة في تنفيذ أعمال المراجعة الداخلية.

مهارة في مجال ذا صلة، يفضل في الإدارة أو التقارير المالية

مهارات قوية في حل المشكلات، والتفكير النقدي، والتدريب والتوجيه، ومهارات التواصل، الشفهية، والكتابية.

القدرة على التخطيط ومتابعة العديد من المشاريع ومواعيد التسليم المحددة.

الإلمام حول سياسات وأنظمة وممارسات المراجعة الداخلية والتدقيق المالي

مهارات ممتازة في الاستماع الفعال والتفاوض والعروض التقديمية.

الكفاءة في بناء العلاقات الشخصية، وإداراتها على نحوٍ فعّال في كافة مستويات المنظمة.

ولكل الراغبين في التقديم على الوظائف يمكنه التسجيل عبر صفحة التوظيف بموقع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني من هنا.. https://careers.nelc.gov.sa/en/jobs/index