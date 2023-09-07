البيت الأبيض يعلن نتيجة فحص كورونا للرئيس الأمريكي

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن نتيجة اختبار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جاءت سلبية مرة أخرى لفيروس كورونا “كوفيد-19”، بعد تشخيص إصابة زوجته جيل بالفيروس في وقت سابق من الأسبوع.

بايدن يسافر إلي الهند

ومن المقرر أن يسافر بايدن إلى الهند في وقت لاحق من اليوم لحضور قمة مجموعة العشرين تليها رحلة إلى فيتنام.

وأمس، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن خضع اليوم لفحص كورونا وجاءت النتيجة سلبية.

جاء ذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض عن إصابة السيدة الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا، مع أعراض خفيفة، بينما جاءت نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن للفيروس سلبية.