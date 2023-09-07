القميص الأبيض يكشف عن نحافة هبة عبدالعزيز

شاركت الفنانة هبة عبدالعزيز متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت هبة عبدالعزيز بإطلالة شبابية، حيث ارتدت قميص أبيض قصير كشف عن خصرها ونسقت عليه بنطال جينز ينتمى لقصة الهاي ويست اتسم بفتحتين من الجانبين وزين بقلب مرصع بالكريستال اللامع.

واختارت ترك خصلات شعرها الطويل الذهبي منسدلة وراء ظهرها بشكل مموج ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه .

هبة عبد العزيز ممثلة مصرية وعارضة أزياء ومكياج شابة، قدمتها نبيلة عبيد عام 2009 في مسلسل البوابة الثانية، ثم شاركت في مسلسلات نونة المأذونة عام 2011 ولعبة الشيطان عام 2013 والصياد والجزء الأول من سرايا عابدين عام 2014، وفي 2015 في مسلسلات الكبير أوي، الجزء الخامس، والكابوس، ومن الجاني. وفي مجال السينما، شاركت في فيلمي الثلاثة يشتغلونها عام 2010 ولمح البصر. وشاركت في الجزئين الثالث والرابع من مسلسل هبة رجل الغرابكما شاركت في فيلم عمر الأزرق عام 2017.