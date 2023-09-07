لاميتا فرنجية بفستان جريء في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة لاميتا فرنجية لجلسة تصوير جديدة، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، واستعرضت فيها أنوثتها وملامحها الجريئة.

لاميتا فرنجية

وبدت لاميتا بفستان مكشوف الصدر وإحدى الساقين، وتميز بلونه الرقيقن فكان منقوش بالورود البيضاء والوردية، وبقصة محددة الخصر؛ لتبرز نحافة خصرها وأنوثتها، كما أضافت لمسة أنيقة للوك بإرتداء قفازات دانتيل باللون الأبيض الناعم.

وانتعلت لاميتا حذاء ذا كعب عالٍ باللون الفضي، ولم تتكلف في إرتداء المجوهرات، فإكتفت بعقد رقيق ملتف حول العنق باللون الفضي.

لاميتا فرنجية

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت لاميتا تصفيفة شعر بسيطة، فثبتت شعرها من الجانبين إلى الخلف، وتركته يتدلى على أحد كتفيها، كما إعتمدت غُرة بسيطة تنسدل بتصفيفة الويفي الناعمة.

ووضعت لاميتا فرنجية مكياجًا مميزًا، فإعتمدت لوك السموكي بدركات الأسود مع الكحل، بالإضافة للماسكرا؛ لتحصل على عينين جذابتين، وحددت ملامحها ببعض الكونتور والبلاشر النود، واختارت أحمر شفاه باللون الوردي؛ ليتماشى مع الورود الموجوده بالفستان.