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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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التموين: الدولار سينهار أمام الجنيه بعد انضمام مصر إلى بريكس (فيديو)

الجنيه والدولار
الجنيه والدولار

كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أهمية انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، مشيدا برؤية القيادة السياسية في الانضمام للمجموعة الاقتصادية.

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مزايا انضمام مصر لمجموعة بريكس (ِشاهد)

وأكد  خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، اليوم الخميس، أن دخول مصر التكتل الاقتصادي يشير إلى قوة اقتصاد الدولة، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي إذ تعد مركزا للتجارة العالمية.

وأشار إلى أن انضمام مصر لمجموعة بريكس نقلة نوعية للاقتصاد المحلي، وسيساهم في قوة الجنيه وتراجع الدولار الأمريكي أمامه. 

وذكر أن أسعار الذهب شهدت انخفاضا عالميا خلال الأيام الماضية لنحو 30 دولارا، لتصل الأوقية إلى 1917 جنيه، لافتا إلى أن مبادرة زيرو جمارك لها تأثير قوي جدا على اتزان الأسواق لذلك طالبنا بمد المبادرة.

مزايا انضمام  مصر لمجموعة "بريكس"

- يعد "بريكس" أحد أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم.

- يسهم فى تعزيز الفرص الاستثمارية.

- يرشد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية.

- يفتح آفاقا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة.

- يسهم فى زيادة معدلات الإنتاج المحلي.

- مصر تتمتع بعضوية بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس".

- يوفر المزيد من الفرص التمويلية للمشروعات التنموية.

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