عبدالمنصف يكشف سبب غياب محمد عواد عن ودية السكة الحديد

كشف محمد عبدالمنصف مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أسباب عدم مشاركة الحارس محمد عواد في ودية نادي السكة الحديد، والتي خاضها الفارس الأبيض اليوم الخميس استعدادًا لكأس الكونفدرالية.

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سبب غياب محمد عواد عن مباراة الزمالك والسكة الحديد

وكان الزمالك حقق الفوز على السكة الحديد اليوم الخميس وديًا بثلاثة أهداف دون رد، في أولى التجارب الودية للفريق استعدادا للموسم الجديد.

وقال محمد عبدالمنصف: "محمد عواد يعاني من إصابة بخشونة ورشح في الركبة قبل نهاية الموسم الماضي، مما تسبب في غيابه عن عدد من مباريات الزمالك بنهاية الموسم".

وأضاف مدرب حراس المرمى: "الحارس يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الحالية لتجهيزه من الناحية الطبية قبل بداية الموسم".

وكان الجهاز الفني للزمالك منح الفرصة لعبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء ثنائي حراسة المرمى خلال مباراة السكة الحديد الودية والتي أقيمت من 3 أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة.