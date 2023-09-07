الخميس 07 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

نيكي باديري.. عرض أفريقي ضمن فعاليات مهرجان المسرح التجريبي.. صور

بوابة الوفد الإلكترونية

قُدم العرض الكونغولي الزامبي البلجيكى المشترك "Neci Padiri - نيكي باديري"، تأليف وإخراج مايكل فابريس ديسانكا كابيا،   على خشبة المسرح القومي، وهو عرض يناقش مفهوم السلطة الذكورية وسطوتها على العالم سواء اجتماعيًا أو سياسيًا أو حتى دينيًا، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، وبحضور لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.

 

والعرض يتطرق إلى مفهوم فلسفي حول هل العالم يحكمه الرجال فقط؟، هل خلق العالم من أجل سطوة الرجل؟، وينطلق العرض من تاريخ المقاومة في التاريخ الحديث في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي ينطلق منها الكاتب ويتساءل كيف تحدث التاريخ عن بطولات الرجال فقط؟ ألم تكن هناك بطلات في هذه القصة؟.

 

على خشبة المسرح، تتكون أوركسترا صوفية مسيحية من أربعة موسيقيين غير مألوفين، منزعجين من الرؤية الذكورية الموصوفة في الكتاب المقدس، لا توافق المرأة الوحيدة في المجموعة، لكن القانون يأتي ليصادق على النظام الأبوي كجدار مؤسسي للجدران المادية التي قسمت العالم ومليارات من الجدران النفسية الأخرى التي تمنع الإنسان من القيام بالرحلة نحو الإنسان، لذا فهي تمر من عنق الوجوه الأنثوية التاريخية والتوراتية الأخرى من أجل تأكيد نفسها في مجموعة يغلب عليها الذكور، لتأسيس نظام جديد.

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