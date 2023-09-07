4 ميداليات لمنتخب الجودو في أول أيام البطولة الأفريقية

توج لاعبي المنتخب الوطني لـ الجودو بـ4 ميداليات خلال مشاركتهم في منافسات اليوم الأول من البطولة الأفريقية للجودو، المقامة حاليا في مدينة كازابلانكا بالمغرب.

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وجاءت ميداليات منتخب الجودو كالتالي:

يسري سامي وزن 60 كجم – ميدالية ذهبية

محمد عبد الموجود وزن 66 كجم – ميدالية ذهبية

عادل حمادة وزن 60 كجم – ميدالية فضية

أحمد عبد الرحمن وزن 66 كجم – ميدالية برونزية

وأقيمت اليوم الخميس موازين 60 و66 كجم في الرجال و48 و52 كجم في السيدات، وتستأنف غدا باقي منافسات موازين البطولة.

ويشارك منتخب مصر في بطولة أفريقيا بقائمة تضم 14 لاعب ولاعبة وهم:

عادل حمادة ويسري سامي – وزن 60 كجم

أحمد عبد الرحمن ومحمد عبد الموجود – وزن 66 كجم

عبد الرحمن محمد وعبد الرحمن عبد الغني – وزن 81 كجم

علي حازم وعمر الرملي – وزن 90 كجم

أحمد فياض – وزن +100 كجم

نورا سالم – وزن 48 كجم

حنين الطيب – وزن 57 كجم

فاطمة غانم – وزن 63 كجم

آية جاب الله – وزن 78 كجم

فرح شرف – وزن +78 كجم

وتشهد البطولة الأفريقية المقامة حاليا في المغرب مشاركة 36 منتخبا بإجمالي 192 لاعب ولاعبة، في 7 موازين للرجال و7 موازين للسيدات.

وتحظى بطولة أفريقيا بأهمية كبيرة لدى جميع المنتخبات المشاركة نظرا لكونها واحدة من البطولات القوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وهو ما يبرر اشتعال المنافسة بين جميع اللاعبين على حصد المراكز الأولى.

وتصدر منتخب مصر جدول ترتيب البطولة الأفريقية بعد ختام منافسات اليوم الأول بـ4 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية.