هجوم بالفطائر على مالك شركة طيران (فيديو)

هاجم ناشطو البيئة في بلجيكا، مايكل أوليري المالك لشركة طيران منخفضة التكلفة، برمي فطائر على وجهه احتجاجاً على تسبب طائراته بزيادة التلوث في الهواء.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” اليوم الخميٍ، تعرض رئيس شركة “Ryanair”، مايكل أوليري، لصفعة على وجهه بزوج من الفطائر الكريمية من قبل نشطاء البيئة بينما كان يستعد للتحدث إلى وسائل الإعلام في بروكسل في وقت سابق اليوم.

كان أوليري، 62 عامًا، في العاصمة البلجيكية للتحدث في مؤتمر صحفي وتقديم التماس لحماية الرحلات الجوية في أوروبا وسط أنباء عن دعوة طياري شركة “Ryanair” المتمركزين في بلجيكا إلى الإضراب.

تعليق ساخر بعد تعرض أوليري إلى الصفع بالفطائر

وكان يجري مقابلة - إلى جانب قطع من الورق المقوى لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - عندما ركضت امرأة ترتدي ملابس سوداء وحطمت الفطائر في وجهه.

تراجع أوليري بعيدًا وأنزل رأسه إلى الأسفل لتجنب ضربة محتملة، مما أتاح لامرأة ثانية الفرصة للركض خلفه ووضع فطائر أخرى من الكريم على مؤخرة رقبته.

وهتف النشطاء "مرحبا بكم في بلجيكا!"، قبل أن يرد أوليري بشكل رياضي: "أحسنت!".

لا يبدو أن هذه المحنة تزعج رئيس شركة Ryanair كثيرًا، وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد الحادث، قال مازحا: “لم أحظى بمثل هذا الترحيب الحار من قبل”.