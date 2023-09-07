الجامايكي "جراي" في  الاتفاق السعودي

دعم فريق الاتفاق السعودي صفوفه بضم الجناح الجامايكي ديماراي جراي من إيفرتون الإنجليزي بعقد حتى 2027.

وقال بيان النادي السعودي: أتمت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع لاعب الوسط الجامايكي ديماراي جراي ليدعم فارس الدهناء لمدة 4 مواسم، قادماً من نادي إيفرتون الإنجليزي.

كاشفاً أن ابن الـ27 عاماً سيلتحق بالفريق بعد إتمام واجبه مع المنتخب الجامايكي الذي يخوض مباراتين في دوري أمم كونكاكاف ضد هندوراس وهايتي.

وقال إيفرتون إنه باع ديماراي جراي للاتفاق في انتقال دائم من دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

ولعب جراي الذي يحمل الجنسية الإنجليزية أيضاً ودافع عن ألوان المنتخبات العمرية بين 2014 و2019 قبل أن يختار اللعب مع المنتخب الجامايكي الأول في بداية الصيف الحالي، مع إيفرتون منذ صيف 2022 وخاض معه 75 مباراة في جميع المسابقات، مسجلاً 12 هدفاً بحسب بيان النادي.

وولد جراي في برمنجهام حيث بدأ مسيرته الكروية مع فريق المدينة برمنجهام سيتي الذي وقع معه أول عقد احترافي عام 2013، قبل أن يتركه عام 2016 للدفاع عن ألوان ليستر سيتي حيث توج بلقب الدوري الممتاز في موسمه الأول.

غادر ليستر في يناير 2021 للدفاع عن ألوان باير ليفركوزن الألماني بعقد لـ18 شهراً، لكن مغامرته في الـ"بوندسليجا" لم تدم طويلاً وعاد الى الدوري الممتاز في صيف ذلك العام بتوقيعه مع إيفرتون لـ 3 أعوام.

ويلعب غراي في الاتفاق تحت قيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد وبجانب الوافدين الجدد الآخرين الإنجليزي جوردان هندرسون (من ليفربول)، المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي (من ليون الفرنسي)، لاعب الوسط الدفاعي الهولندي جورجينيو فينالدوم (من باريس سان جيرمان الفرنسي)، المدافع الاسكتلندي جاك هندري (من بروج البلجيكي).

وبدأ الاتفاق الموسم الجديد من الدوري السعودي بثلاثة انتصارات وتعادل في المراحل الخمس الأولى، ليحتل المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن ثنائي الصدارة الهلال والتعاون.