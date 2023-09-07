تعادل مخيب لـ منتخب مصر الأولمبي مع روسيا في أولى الوديات

انتهت مباراة منتخب مصر الاولمبي بالتعادل مع نظيره المنتخب الروسي بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم الخميس، في اولى تجارب المنتخب الوطني تحت 23 عام فى إطار الاستعداد لخوض أولمبياد باريس 2024.

ملخص مباراة مصر الاولمبي وروسيا

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب بلال مظهر للمنتخب الاولمبي في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، وتمكن اللاعب سيباستيان اوجانيسيان من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب المنتخب الروسي على المنتخب الأولمبي وكان الاكثر محاولة على المرمى، بينما كانت السيطرة على الكرة من نصيب منتخب مصر تحت 23 عام.

شهدت مباراة مصر وروسيا 4 بطاقات صفراء 3 منها على لاعبي المنتخب الروسي، في لقاء شهد 19 تبديل للمنتخبين 9 منها للمدرب ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر تحت 23 عام.

وبدأ منتخب مصر الاولمبي مباراة روسيا بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد السيد "سيحا".

في خط الدفاع: محمد مغربي- أحمد عيد- حاتم سكر- محمد طارق.

في خط الوسط: محمد شحاتة- محمود صابر- أحمد نبيل "كوكا".

في خط الهجوم: رأفت خليل- بلال مظهر- أحمد عاطف "قطة".