أوسوريو يصدر قرارين بعد الفوز على السكة الحديد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خوض تدريب يوم السبت المقبل على ملعب النادي في مية عقبة، والمقرر له في الثامنة صباحًا.

قرارات أسوريو بعد الفوز على السكة الحديد

على أن يعود الفريق الأول للفارس الأبيض بعدها إلى الفندق الخاص بمعسكر الأبيض استعدادًا لمواجهة أرستا سولار الجيبوتي في كأس الكونفدرالية.

يأتي قرار الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أوسوريو بعدما منح اللاعبين راحة من تدريبات الكرة غدًا الجمعة، على أن يكتفي اللاعبون بأداء تدريبات استشفائية فقط.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كان قد حقق الفوز على نظيره السكة الحديد بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.