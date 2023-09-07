مدرب أهلي 2007 يُعلق على انتصاره بأولى جولات دوري الجمهورية

علق أسامة زكي، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ على فوز فريقه اليوم، مبديًا سعادته بتمكن فريقه من تحقيق الانتصار على فاركو بهدفين مقابل هدف، بعد التأخر في النتيجة، معتبرًا الفوز في لقاء اليوم أفضل بداية للموسم الجديد.



وأكد زكي خلال تصريحاته أن لاعبي فريقه أدوا المباراة بشكل جيد للغاية، وكانوا الطرف الأفضل في الملعب، ونجحوا بفضل هذا الأداء في تحويل النتيجة لصالحهم.

وشدد زكي على أنه يمتلك أفضل مجموعة لاعبين مواليد ٢٠٠٧ في مصر، وأنهم قادرون على التتويج بلقب بطولة الجمهورية للموسم الثالث على التوالي.

افتتح فاركو التسجيل خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نجح الأهلي في إدراك التعادل عن طريق محمد عبد الفتاح «تاحا»، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٥٨، وأضاف اللاعب نفسه هدف الفوز في الدقيقة ٩٠ من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٢ - ١.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: كريم عمرو - زياد وائل - إياد مدحت - آدم طارق.

الوسط: عمر فتحي - محمد رأفت - حازم عاشور - ياسين عاطف - أحمد الشيخ.

الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».

بهذا الفوز حصد فريق الأهلي أول ٣ نقاط في مشواره بالموسم الجديد، نحو التتويج بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي.



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