الفتح يتعاقد مع دجانيني لتعويض البريكان

نجح نادي الفتح السعودي في التعاقد مع دجانيني تفاريس لتدعيم الخط الهجومي وتعويض فراس البريكان بعد رحيله المفاجئ في الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان فراس البريكان قد فسخ عقده مع الفتح لينتقل إلى صفوف الأهلي ويبدأ رحلة جديدة في مشواره الكروي.

وترك نادي الفتح عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي رسالة تفيد بتعاقده مع مهاجم منتخب الرأس الأخضر، وردا على رحيل البريكان وجاءت كالتالي “ كل اللي راح قادرين نجيب مكانه.. دجانيني فتحاوي”.

وكان دجانيني صاحب 32 عاما قد لعب لصفوف الأهلي لمدة موسمين ونصف في صيف 2018، ثم فسخ عقده من طرف واحد لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

وشارك دجانيني في 56 مباراة بمختلف المسابقات وسجل خلالها 32 هدفاً، وصنع 10 أخرين، وانضم دجانيني إلى طرابزون التركي في صيف 2020، ولعب 94 لقاء وأحرز 20 هدفاً، وصنع 9، وفي انتقالات الشتاء الماضية انتقل إلى صفوف الشارقة الإماراتي على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم، وقاد هجوم فريقه الإماراتي في 13 مباراة سجل فيها 5 أهداف، وصنع هدفاً.