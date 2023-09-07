مشاهدة مباراة فرنسا وإيرلندا بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات يورو 2024

مشاهدة مباراة فرنسا وإيرلندا بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات يورو 2024، يختتم المنتخب الفرنسي لكرة القدم استعداداته لمواجهة نظيره منتخب ايرلندا مساء اليوم الخميس وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 على ملعب "بارك دي برانس" في باريس الذي كان معقل "الديوك" الرئيسي بين 1972 و1997 حيث خاض عليه 130 مباراة، أي أكثر من أي ملعب آخر في البلاد، قبل أن يعتمد "ستاد دو فرانس" الذي شيد من أجل مونديال 1998.

وتنطلق المباراة اليوم الخميس الساعة 9.45 مساء بتوقيت القاهرة لى ملعب "بارك دي برانس" الذي عاش المنتخب الفرنسي لحظات جميلة في هذا الملعب، مثل تتويجه بكأس أوروبا لأول مرة عام 1984 بفوزه في النهائي على إسبانيا (2-0)، وأخرى سيئة جداً مثل الهزيمة أمام بلغاريا (1-2) في 17 نوفمبر 1993 ما حرمه من التأهل الى مونديال 1994.

في تلك الهزيمة العالقة في الأذهان حتى اليوم، كان مدرب فرنسا الحالي ديدييه ديشامب لاعباً في التشكيلة التي تقدمت عبر إريك كونتونا في الشوط الأول قبل أن يعادل إميل كوستادينوف بعد دقائق معدودة.

ويظهر المنتخب الفرنسي بصورة مميزة في التصفيات، فهو يتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة ويقترب بقوة من حسم التأهل لليورو.

ويستهدف الديوك الفرنسية اليوم حصد النقاط الكاملة من أجل شحن رصيده للاقتراب بقوة من حجز مقعد له في أمم أوروبا المقامة في ألمانيا، ولكن عليه اليوم الحذر من الخصم للفوز.

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وفي المقابل، تمكن منتخب إيرلندا من تحقيق الفوز في المرحلة الماضية على جبل طارق بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث على جدول الترتيب من 3 مباريات.

مشاهدة مباراة فرنسا وإيرلندا بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات يورو 2024

ويدخل المنتخب الإيرلندي اللقاء بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، حيث يرغب في تقديم أداء مميز يحاول من خلاله خطف الفوز لشحن رصيده من النقاط والبقاء في دائرة المنافسة على العبور لليورو.

موعد المباراة :

9:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:45 مساءاً بتوقيت العراق .

8:45 مساءاً بتوقيت السودان .

9:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:45 مساءاً بتوقيت تونس .

7:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأيرلندا في تصفيات يورو 2024

تتولى شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية نقل مباريات تصفيات يورو 2024 وهي التي ستذيع مباراة فرنسا مع أيرلندا.

وسيتم نقل مباراة فرنسا وأيرلندا على الهواء مباشرة من خلال قناة "بي إن سبورتس 1 HD".