الشوكولاتة الداكنة تساعد على تقليل مخاطر السكتة الدماغية.. فكيف ذلك؟

تصف السكتة الدماغية بحالة خطيرة تهدد الحياة وتحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، ويمكن أن تشكل المشاكل الصحية المختلفة، بدءًا من ارتفاع ضغط الدم إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول، مرحلة خطيرة لهذه الحالة الطبية الطارئة.

يمكن أن تساعد خيارات نمط الحياة الصحي في تعطيل هذه العمليات الضارة، والشوكولاتة الداكنة هي سلاح لذيذ يمكنك إضافته إلى ترسانة دفاعك.

فوائد لا تعرفها عن الشوكولاتة

محتوى مضادات الأكسدة

تحتوي الشوكولاتة على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والبوليفينول، وقد تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي، ويرتبط الإجهاد التأكسدي بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة، بما في ذلك السكتة الدماغية.

تنظيم ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية للسكتة الدماغية، لذلك من المهم الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة ولحسن الحظ، يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة أن تحسن مرونة الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى تحسين تدفق الدم وانخفاض ضغط الدم.

أظهرت الدراسة، التي قيمت نتائج 15 تجربة، انخفاضًا صغيرًا ولكن ملحوظًا في ضغط الدم من منتجات الكاكاو الغنية بالفلافانول: بلغ متوسط ضغط الدم الانقباضي حوالي 3.2 ملم زئبقي، وانخفض ضغط الدم الانبساطي بمعدل 2.0 ملم زئبق". "، تقول طبيبة الأعصاب ألكسندرا اليوخينا خصيصًا لـ MedicForum.

تحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية

وتبطن الخلايا البطانية الجزء الداخلي من الأوعية الدموية وتلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحتها.

ومن المثير للاهتمام أن الشوكولاتة الداكنة ترتبط بتحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية، مما قد يحسن تمدد الأوعية الدموية وتدفق الدم وصحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

زيادة تدفق الدم

هناك طريقة أخرى يمكن للشوكولاتة الداكنة من خلالها تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وهي تحسين تدفق الدم إلى الدماغ وقال الطبيب إنه من المحتمل أن يقلل من خطر الإصابة بسكتة دماغية إقفارية، عندما تسد جلطة دموية الشريان الذي يزود الدماغ بالدم.

إدارة الكولسترول

كما هو الحال مع ارتفاع ضغط الدم، فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول هو مقدمة أخرى للسكتة الدماغية، وتظهر الأبحاث أن تناول الأطعمة الغنية بالكاكاو قد يكون له تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول عن طريق زيادة مستويات الكوليسترول "الجيد".

تأثير مضاد للالتهابات

الالتهاب المزمن قد يكون السبب وراء مجموعة متنوعة من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك السكتات الدماغية.