اللقطات الأولى لتحطم طائرة في تكساس (فيديو)

تحطمت طائرة صغيرة في تكساس، ما تسبب في وفاة شخصين كانا على متنها، فيما تحقق السلطات في أسباب الحادث الخطير الذي وقع في هانتسفيل.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” اليوم الخميس، اللقطات الأولى من موقع تحطم الطائرة التي ظهرت مقسمة إلى عدة قطع على الأرض.

وقالت الشرطة المحلية، إن طائرة صغيرة من طراز “CESNA 150” تحطمت في المبنى 400 بشارع 75 في الطرف الجنوبي من مطار هانتسفيل المحلي عند الظهر تقريبًا.

وفاة شخص في مكان حادث الطائرة والآخر أثناء الطريق للمستشفى

أفادت أنه جرى تأكيد وفاة شخصين، إذ توفي أحدهما في مكان الحادث وتوفي الثاني أثناء نقله إلى المستشفى.

ويقول المسؤولون إن الطائرة كانت تقلع عندما تحطمت، ويقول المجلس الوطني لسلامة النقل إنهم يحققون في الحادث.