تواصل إدارة فريق الداخلية حسم الصفقات خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي 2023، ومن خلال إبرام العديد من الصفقات لدعم صفوف الفريق بالكثير من العناصر الشابة قبل الموسم الجديد، تمكن الإدارة من التعاقد مع لاعب جديد اليوم الخميس.

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الداخلية يتعاقد مع مهاجمي الأهلي وزد السابقين

ونجح مسئولو فريق نادي الداخلية اليوم الخميس، في حسم صفقة اللاعب يوسف حامد مهاجم نادي زد السابق.

بالإضافة إلى اللاعب أحمد شريف مهاجم نادي الأهلي وفريق البنك السابق، ويجيد "شريف" اللعب في مراكز خط الوسط الهجومي ووسط الملعب الارتكاز، وأبدى المدرب ميمي عبد الرازق إعجابة بقدرات ومستويات اللاعب الفنية خلال الفترة الاخيره.

ويخوض الفريق الأول لنادي الداخلية تدريبات في الفترة الحالية استعدادا للموسم المقبل، وسط رغبة كبيرة من المدير الفني والقائمين على للإدارة تقديم موسم متميز .