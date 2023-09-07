وفاة والدة الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول آل سعود

الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود.. بحث عنه الكثيرون بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة عقب إعلان وفاة والدته اليوم الخميس الموافق 22 صفر 1445هـ/ 7 سبتمبر 2023م.

وكان الديوان الملكي أعلن ظهر اليوم وفاة والدة صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود، وأصدر الديوان بيان قال فيه:"انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود، اليوم الخميس الموافق 22 / 2 / 1445هـ"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبالدعاء ختم الديوان الملكي بيانه وقال:" تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفيما أدى المصلين، صلاة الجنازة على الراحلة اليوم بعد صلاة العصر، وذلك في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وفي سياق متصل كانت عائلة آل سعود ودعت بنهاية شهر أغسطس الماضي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود، وأعلن الديوان الملكي خبر وفاته في بيان قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الخميس 8 / 2 / 1445هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة".