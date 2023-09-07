زيادة فصائل الحيوانات بحديقة الحيوان لـ186.. ونفق للربط مع "الأورمان"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لاستعراض مخططات مشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

أهمية تطوير حديقة الحيوان بالجيزة

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أهمية تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهي نظيراتها العالمية، ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم.

وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى الحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع من جانب كل من لجنة الآثار الإسلامية والقبطية، والرابطة الأفريقية لحدائق الحيوان والأحياء المائية (بازا) على التصميم النهائي للمشروع.

كما تم تناول المحددات التصميمية لمشروع التطوير، الذي يراعي زيادة عدد فصائل الحيوانات المعروضة من 71 إلى 186 فصيلا، وزيادة المناطق الجاذبة للزوار من 3 مناطق حاليا إلى 14 منطقة، وإضافة أماكن للعروض، وإقامة مراكز تعليمية، وإضافة جزء ترفيهي.

كما تضمنت المحددات التصميمية الحفاظ على أشجار الحديقة البالغ عددها 5000 شجرة، وحماية حديقة الأشجار التراثية، وتحسين عدد الممرات والمسطحات المائية، وتحسين مناطق إيواء الحيوانات، وإقامة معارض للحيوانات.

التصميم النهائي لمشروع تطوير حديقة الحيوان

كما تم عرض التصميم النهائي لمشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، والذي تم التوافق خلال الاجتماع على إعادة تسميتها "جنينة الحيوانات"، حيث يتضمن التصميم النهائي تقسيم الحديقة من الداخل إلى عدة مناطق تضم حيوانات تمثل المنطقة الجغرافية لها.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض هذه المخططات والتصميمات على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لأخذ الموافقة عليها، على أن تعرض عقب ذلك على مجلس الوزراء؛ تمهيدا لبدء التنفيذ.