الداخلية تتعاقد مع مهاجمي الأهلي وزد السابقين

تتواصل الصفقات في نادي الداخلية ، والذي دخل الميركاتو الصيفي الجاري ، بعمل العديد من الصفقات، لتدعيم صفوف الفريق بالعناصر الشابة القادرة على صنع الفارق مع الفريق في الفريق الأول .

ونجح مسئولو نادي الداخلية في إتمام التعاقد مع يوسف حامد مهاجم زد السابق ، وأحمد شريف مهاجم الأهلي والبنك السابق، ويجيد أحمد شريف اللعب في منطقة خط الوسط الهجومي ، وقد أبدى ميمي عبد الرازق المدير الفني إعجابه بقدرات الثنائي الفنية.

ويخوض الفريق الأول لنادي الداخلية تدريبات في الفترة الحالية استعدادا للموسم المقبل، وسط رغبة كبيرة من المدير الفني والقائمين على للإدارة تقديم موسم متميز .