وفاة شيف داخل مصعد محل شهير بالعجوزة

لقي شيف حتفه داخل مصعد محل شهير بالعجوزة في الجيزة، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

متوفى داخل مصعد بمحل شهير

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة يفيد فيه بتلقيه بلاغا من الأهالي بوجود متوفى داخل مصعد بمحل شهير بدائرة القسم.

على الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم حسام العباسى بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث وبالانتقال تبين أن المتوفى شيف 30 سنة بالمطعم محل البلاغ.

وتبين أثناء نزوله من الطابق العلوي مستخدما المصعد الخاص بالمحل وبصحبته أحد العاملين شيف 25 سنة، أفاد بأنه أثناء محاولة خروج المتوفى والنزول من المصعد فتم احتجازه بين المصعد والحائط وحدثت إصابته التي أودت بحياته في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.