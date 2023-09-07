تصميم جديد وميزات أمان.. هدية عيد ميلاد Chrome الخامس عشر

لقد وصل Google Chrome إلى مرحلة المراهقة ويحتفل بعيد ميلاده الخامس عشر من خلال إعادة التصميم وميزات الأمان الجديدة. قل وداعًا للخلفية البيضاء القياسية لأن Google تطرح تخصيص الخلفية باستخدام لغة تصميم المواد الخاصة بها، بما في ذلك الألوان الجديدة والوصول بشكل أكثر سلاسة إلى الأوضاع الفاتحة والداكنة.

لتغيير تصميم متصفحك، انقر فوق زر جديد أسفل صفحتك الرئيسية بعنوان "تخصيص Chrome". بعد ذلك، تمنحك النافذة المنبثقة خيار تغيير السمات، مع مجموعة ألوان تتراوح من الأصفر إلى الأرجواني وكل شيء بينهما. سيتحول Chrome تلقائيًا إلى أي خيار تنقر عليه، حتى تتمكن من استكشاف الألوان المختلفة قبل الالتزام بأحد الألوان. وهنا يمكنك أيضًا اختيار أن يكون متصفحك في الوضع الفاتح أو الوضع الداكن أو ليتوافق مع إعدادات جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يمكن أن تختلف إعداداتك بناءً على حساب Google الذي قمت بتسجيل الدخول إليه (ويمكن أن تظل باللون الأبيض القياسي إذا كنت تفضل ذلك).

أضافت Google أيضًا المزيد من الخيارات إلى القائمة المنسدلة لمتصفح Chrome والتي تقول الشركة إنها ستجعل الوصول إلى أدوات مثل Google Password Manager والإضافات أسرع. يمكنك أيضًا الاطلاع على معاينة عامة لسوق الويب "الجديد والحديث" الخاص بمتصفح Chrome. يحتوي الآن على علامة تبويب للملحقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وقسم تسليط الضوء على المحرر إذا كنت تريد تنزيل توصيات لتلك الإضافات.

تركز تحديثات عيد الميلاد في الغالب على التصميم، لكن جوجل تحاول أيضًا تحسين تقنية التصفح الآمن الخاصة بها. بدلاً من تحديث القائمة الداخلية للمواقع التي تحتوي على تهديدات التصيد أو البرامج الضارة كل نصف ساعة إلى ساعة، يجب على Chrome الآن التحقق من المواقع في الوقت الفعلي. تدعي Google أن 60 بالمائة من المواقع السيئة توجد لمدة أقل من 10 دقائق وأن هذا التغيير من شأنه أن يحسن الحماية بنسبة 25 بالمائة.