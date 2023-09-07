كازينوهات وصالات قمار.. الإمارات تتحول إلى لاس فيجاس الشرق

تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة إنشاء مراكز للألعاب التجارية والقمار، بما في ذلك الكازينوهات، وذلك في إطار سعيها إلى تنويع مصادر الدخل وجذب المزيد من السياح.

أعلنت الحكومة الإماراتية عن إنشاء هيئة اتحادية عامة لتنظيم الألعاب التجارية واليانصيب، والتي تشمل في الواقع ألعاب القمار وصالات الكازينوهات. وتهدف هذه الخطوة إلى جلب عائدات مالية جديدة غير النفط، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية.

وسبق لإمارة رأس الخيمة أن أعلنت في وقت سابق عن خططها لإنشاء مجمع ضخم مخصص للألعاب التجارية والكازينوهات، ومن المتوقع أن تستثمر شركة أمريكية كبيرة مليارات الدولارات في هذا المشروع.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الإمارات إلى تنويع اقتصادها وزيادة إيراداتها غير النفطية. كما تسعى الحكومة إلى جذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك من الدول التي تسمح بألعاب القمار.

تباينت ردود الفعل على هذه الخطوة بين مؤيد ومعارض. حيث يرى البعض أن إنشاء الكازينوهات سيؤدي إلى انتشار القمار ومشكلاته الاجتماعية، بينما يرى البعض الآخر أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز اقتصاد الإمارات وجذب المزيد من السياح.