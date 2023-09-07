إنتل تنضم إلى Apple وAlphabet وSamsung كمستثمر في Arm

تعد Intel واحدة من أحدث الشركات التي استثمرت في Arm، حيث انضمت إلى صفوف Samsung وAlphabet وNvidia والمزيد، وفقًا لتقارير Tom's Hardware.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تقوم فيه Softbank بإعداد شركة Arm للاكتتاب العام الأولي، مع خطط لعرض 95.5 مليون سهم بسعر يتراوح بين 47 إلى 51 دولارًا للسهم.

تبلغ قيمة الشركة 52 مليار دولار – أكثر من صفقة بيع Arm إلى Nvidia مقابل 40 مليار دولار تقريبًا والتي سقطت في عام 2022 (تشمل الحواجز التي رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية لمنعها).

إن الاستثمار في ما يعتبر منافسًا لها يسمح لشركة Intel بالتوسع إلى ما هو أبعد من شرائح x86 الخاصة بها - والتي لا تتمتع بنفس كفاءة تلك التي تصنعها شركة Arm حاليًا.

أكد ستيوارت بان، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة Intel Foundry Services، هذا الاستثمار خلال المؤتمر الهاتفي الذي عقدته شركة Goldman Sachs Communacopia & Technology.

قال بان: "80 بالمائة من رقائق TSMC تحتوي على معالج ARM". "حقيقة أن منظمتنا، منظمة IFS، تحتضن ARM على هذا المستوى، وتستثمر في ARM، وتعقد شراكات مع ARM، يجب أن تعطيك إشارة مفادها أننا جادون تمامًا في اللعب في هذا العمل لأنه إذا كنت لا تعمل مع ARM، لا يمكنك أن تكون مزودًا للمسابك." وباعتبارها "مستثمرًا رئيسيًا"، يجب أن تتمتع شركة Intel بوصول أفضل إلى IP الخاص بتصميم الرقائق المستقبلي لشركة Arm والذي يمكنها بعد ذلك إنتاجه من خلال خطط المصانع التعاقدية المزدهرة.

من هذا التوسع، أضاف بان أن الشركة ستركز أكثر على الشرائح الأخرى منخفضة الطاقة، بما في ذلك RISC-V، والتي قال إنها حيث توجد "الأحجام" في العالم الجديد للحوسبة المحمولة أولاً. بعد كل شيء، كان الهدف من قيام إنتل بفتح مصانعها أمام أطراف ثالثة في المقام الأول هو الاعتراف بأن جهودها الخاصة في هذا المجال لم تكن ناجحة مثل منافستها الأصغر بكثير.

يأتي قرار Intel بالاستثمار في Arm في وقت يشهد نموًا هائلاً (وحوافز للنمو) في صناعة تصنيع الرقائق. وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت إدارة بايدن طلبات تمويل للشركات للحصول على جزء قدره 39 مليار دولار مخصص لتصنيع أشباه الموصلات. في الآونة الأخيرة، قامت شركة آبل بتمديد صفقة الترخيص مع شركة آرم حتى عام 2040. وكانت الشركة المصنعة للآيفون من الداعمين المؤسسين للشركة، حيث استخدمت في البداية تقنيتها في نيوتن (المحكوم عليها بالفشل في النهاية)، والآن، في الآونة الأخيرة، باعتبارها العمود الفقري لتشكيلتها بأكملها.