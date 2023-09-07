النيران تلتهم شقة سكنية بالشيخ زايد

اندلع حريق في شقة سكنية بالشيخ زايد في محافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابة شخص، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء، وتم فرض الكردون الأمني حول موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة وإحكام السيطرة عليه.

والبداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغًا يفيد باشتعال النيران في شقة سكنية داخل كومبوند بالشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت قوة من غرفة الحماية المدنية بالجيزة، وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على حريق، حيث أسفر عن إصابة شخص، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفى وقت سابق، شهد أحد الشوارع الممتدة من منطقة رمسيس إلى العباسية، بالتحديد أمام مستشفى الدمرداش، اشتعال سيارة بشكل مفاجئ، بسبب درجة الحرارة المرتفعة.

وعلى الفور حاول أهالي المنطقة السكنية وعمال المستشفى السيطرة على الحريق، كما أزالوا بطارية السيارة المشتعلة تجنبا لتفاقم الحريق، وتمت السيطرة على حريق السيارة دون خسائر في الأرواح.