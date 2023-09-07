عاجل
كازينوهات وصالات قمار.. الإمارات تتحول إلى لاس فيجاس الشرق
الخميس 07 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

النيران تلتهم شقة سكنية بالشيخ زايد

النيران تلتهم شقة
النيران تلتهم شقة سكنية

اندلع  حريق في شقة سكنية بالشيخ زايد في محافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابة شخص، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء، وتم فرض الكردون الأمني حول موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة وإحكام السيطرة عليه.

 

والبداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغًا يفيد باشتعال النيران في شقة سكنية داخل كومبوند بالشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت قوة من غرفة الحماية المدنية بالجيزة، وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على حريق، حيث أسفر عن إصابة شخص، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وفى وقت سابق، شهد أحد الشوارع الممتدة من منطقة رمسيس إلى العباسية، بالتحديد أمام مستشفى الدمرداش، اشتعال سيارة بشكل مفاجئ، بسبب درجة الحرارة المرتفعة.

 

وعلى الفور حاول أهالي المنطقة السكنية وعمال المستشفى السيطرة على الحريق، كما أزالوا بطارية السيارة المشتعلة تجنبا لتفاقم الحريق، وتمت السيطرة على حريق السيارة دون خسائر في الأرواح.

 

مواد متعلقة

السيطرة على حريق شقة سكنة بأجا

التحقيق مع مالك محل بويات وأدوات تشطيب تسبب في حريق عقار مصر القديمة

الدفاع المدني السعودي يسيطر على حريق أعشاب في أحد الأودية بمحافظة المندق

الحماية المدنية تسيطر على حريق محلات تجارية برأس غارب في البحر الأحمر

حريق هائل بمحل أحد العقارات يتسبب فى خسائر فادحة بالإسكندرية

الجريدة الورقية