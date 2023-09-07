إذا كنت ترغب في مشاركة رمز الاستجابة السريعة أو الاحتفاظ بإيصال في متناول يدك، فإن التقاط لقطة شاشة يعد أحد أفضل الطرق للقيام بذلك. لحسن الحظ، هناك عدة طرق لالتقاط لقطة شاشة على جهاز iPhone الخاص بك، بغض النظر عن الطراز الذي لديك. في الواقع، حتى شعار Apple الموجود على الجزء الخلفي من هاتفك يمكن استخدامه لالتقاط شاشتك. فيما يلي دليلنا لجميع الطرق التي يمكنك من خلالها التقاط لقطة شاشة على جهاز iPhone.

كيفية التقاط لقطة للشاشة بدون زر الصفحة الرئيسية

في أحدث أجهزة iPhone، اضغط على زري رفع الصوت والطاقة في نفس الوقت لالتقاط لقطة شاشة. ستظهر معاينة في الزاوية اليمنى السفلية. ومن هناك، يمكنك النقر عليها لفتح الصورة أو يمكنك العثور عليها في مجلد لقطات الشاشة في تطبيق الصور.

كيفية التقاط لقطة للشاشة باستخدام زر الصفحة الرئيسية

لا يزال iPhone SE، وهو هاتف iPhone الأقل تكلفة من Apple، مزودًا بزر الصفحة الرئيسية. بالنسبة لهذا الطراز، اضغط مع الاستمرار على زر الصفحة الرئيسية وزر الطاقة في الوقت نفسه لالتقاط لقطة شاشة. سترى معاينة صغيرة على الشاشة بعد ذلك ويمكن العثور على الصورة في تطبيق الصور.

كيفية التقاط لقطة شاشة باستخدام AssistiveTouch

يعوض AssistiveTouch عدم وجود زر الصفحة الرئيسية الفعلي على أجهزة iPhone الجديدة. تتيح لك هذه الميزة الحصول على زر الصفحة الرئيسية الافتراضي على شاشتك والذي يمكنك استخدامه لالتقاط لقطة شاشة. لإعداده، انتقل إلى الإعدادات، وحدد إمكانية الوصول، ثم المس. قم بتبديل AssistiveTouch لتشغيله وحدد النقر المزدوج أو الثلاثي. ستتيح لك هذه الإيماءات استخدام زر الصفحة الرئيسية الافتراضي لالتقاط لقطة شاشة من خلال النقر على الزر مرتين أو ثلاث مرات.

كيفية التقاط لقطة شاشة قابلة للتمرير

إذا كنت تريد التقاط لقطة شاشة لموقع ويب بأكمله، فاضغط مع الاستمرار على زري الطاقة ورفع الصوت لالتقاط لقطة شاشة، ثم اضغط على "المعاينة" للوصول إلى المحرر. اختر صفحة كاملة ثم قم بتحرير الصورة حسب رغبتك.

كيفية التقاط لقطة للشاشة على iPhone

على غرار هواتف Google Pixel، تتمتع أجهزة iPhone أيضًا بميزة النقر الخلفي التي يمكنك استخدامها لالتقاط لقطة شاشة. ما عليك سوى الانتقال إلى إعدادات إمكانية الوصول، وتحديد Touch ثم Back Tap. اختر النقر المزدوج أو الثلاثي وحدد الإجراء (لقطة الشاشة) الذي تريد ربطه بهذه الإيماءة.