أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على 11 روسيًا بسبب جرائم إلكترونية

فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على 11 روسيًا بتهمة التورط في جرائم إلكترونية، بما في ذلك الهجمات على المستشفيات البريطانية والبنية التحتية الحيوية.

لم تكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن أسباب إدراج هؤلاء الأفراد في قائمة العقوبات، لكنها قالت إنهم متورطون في أنشطة إلكترونية ضارة.

تنظيم هجمات إلكترونية على المستشفيات البريطانية

من جانبها، قالت حكومة المملكة المتحدة إن الأفراد المدرجين في القائمة السوداء متورطون في تنظيم هجمات إلكترونية على المستشفيات البريطانية والبنية التحتية الحيوية الأخرى، بما في ذلك السلطات المحلية والشركات والمدارس.

وأكدت السلطات البريطانية أن الهجمات على المستشفيات نفذت أثناء جائحة كورونا، وأنها أدت إلى اضطرابات في تقديم الخدمات الطبية.

ووفقًا للحكومة البريطانية، تلقى الأفراد المدرجون في قائمة العقوبات ما لا يقل عن 180 مليون دولار كفدية من ضحاياهم في جميع أنحاء العالم، ونحو 27 مليون جنيه إسترليني (33.7 مليون دولار) من 149 ضحية في المملكة المتحدة.

بموجب العقوبات، سيمنع هؤلاء الأفراد من دخول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وسيتم تجميد أرصدتهم في البلدين.

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