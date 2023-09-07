اليابان تطلق تلسكوبًا للأشعة السينية أكثر تقدمًا (فيديو)

أطلقت وكالة الفضاء اليابانية صاروخًا في 6 سبتمبر في تمام الساعة 7:42 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يحمل تلسكوبًا أكثر تقدمًا من تلسكوب تشاندرا التابع لناسا وغيره من مراصد الأشعة السينية الموجودة بالفعل في المدار. بعثة التصوير والتحليل الطيفي بالأشعة السينية - أو XRISM ولكن تُلفظ باسم "الأزمة" - هي مهمة تقودها JAXA (الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي) بالتعاون مع وكالة ناسا وبمساهمة من وكالة الفضاء الأوروبية. وقالت ليا كوراليس، عالمة فلك ومشاركة في المهمة بجامعة ميشيغان، لصحيفة نيويورك تايمز إن XRISM يمثل "الخطوة التالية في عمليات رصد الأشعة السينية".

ويعتبر التلسكوب أقوى من سابقيه بسبب أدواته. أحدها، يُسمى Resolve، وهو عبارة عن مقياس مطياف ميكروكالوريمتر مع القدرة على قياس الزيادات الطفيفة في درجة الحرارة عندما تصل الأشعة السينية إلى كاشفه ذي الأبعاد 6 × 6 بكسل. ويجب أن يعمل في بيئة تزيد درجة حرارتها عن الصفر المطلق، وذلك من خلال عملية تبريد ميكانيكية متعددة المراحل داخل حاوية بحجم الثلاجة تحتوي على الهيليوم السائل. ولكن طالما أنها تعمل، يمكن للأداة قياس كل طاقة أشعة سينية فردية ويمكنها توفير معلومات حول تكوين مصدرها وحركتها وحالتها الفيزيائية.

وتقول صحيفة التايمز إن فريق المهمة يتوقع أن تكون البيانات الطيفية الخاصة بـ Resolve أكثر وضوحًا بمقدار 30 مرة مما يمكن أن توفره أدوات Chandra. ويمكنه اكتشاف الأشعة السينية ذات الطاقات التي تتراوح من 400 إلى 12000 إلكترون فولت، والتي تقول ناسا إنها يمكن أن تعطينا البيانات اللازمة لمعرفة المزيد عن المناطق الأكثر سخونة، وأكبر الهياكل والأجسام ذات الجاذبية الأقوى في الكون. لن تبدأ العمليات العلمية لـXRISM قبل شهر يناير، حيث لا يزال يتعين على العلماء تشغيل أدواته وضبطها في الأشهر القليلة المقبلة.

بالإضافة إلى XRISM، انطلق الصاروخ أيضًا إلى الفضاء حاملاً مهمة Smart Lander for Investigating Moon (SLIM). أُطلق على مركبة الهبوط صغيرة الحجم لقب "Moon Sniper"، لأنها مصممة لإثبات إمكانية الهبوط الدقيق على بعد 100 متر من هدف محدد. واستنادًا إلى أحدث المعلومات الواردة من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، فقد انفصل XRISM بالفعل عن صاروخه وتم إدخاله بالفعل في المدار. وفي هذه الأثناء، سيستمر SLIM في السفر لعدة أشهر حتى يصل إلى القمر.