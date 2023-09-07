وزارة الري تعقد اجتماعات لمناقشة قضايا مهمة ومتابعة مشروعات خدمية

عقدت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، عددًا من الاجتماعات لمناقشة قضايا مهمة ومتابعة مشروعات خدمية.

وعقد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، اجتماعًا لاستعراض الموضوعات التي تم مناقشتها بالأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، تمهيدًا للعرض على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

كما عقد وزير الري اجتماعًا لمتابعة أعمال اللجنة المصرية للسدود، ومناقشة آلية المشاركة المصرية في اجتماعات اللجنة الدولية للسدود، وإعداد برامج لصيانة ومتابعة المنشآت المائية مع إدراج الدراسات البحثية الخاصة بالمنشآت المائية في الخطط البحثية للمركز القومي لبحوث المياه وغيرها من الجهات البحثية.

وفي اجتماع آخر، تابع وزير الري أعمال تقييم قناطر أفمام الترع وقناطر الحجز والمنشآت المائية، وتحديد حالة كل منشأ لوضع أولويات وخطة زمنية لتنفيذ أعمال الصيانة أو الإحلال لهذه المنشآت طبقاً لحالة كل منشأ.

كما قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، منها:

عملية إحلال وتجديد كوبري كيلو ٢.٠٠ على ترعة علي حيدر تحت إشراف الإدارة العامة لري شرق الشرقية.

مرور فريق عمل الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة لجنوب سيناء بهيئة حماية الشواطئ على شواطئ مدينة طابا لعمل المعاينة المساحية المطلوبة لأحد الفنادق تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

مرور المهندس صبحى عبد المنعم نائب رئيس هيئة الصرف للوجه القبلى، على زمام الإدارة العامة لصرف شمال الجيزة، لتفقد عملية تنفيذ عدد ٢ كوبرى على مصرف المحيط داخل مدينه الجيزه، وعملية تنفيذ شبكه الصرف المغطى لمصرف منشية البكارى بزمام ١٠٠٠ فدان ، والمرور على مصرف المحيط العمومى لمتابعة مناسيب المياه بالمصرف.