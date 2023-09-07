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الخميس 07 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إشادة بثنائي الزمالك الشاب في ودية السكة الحديد

حراسة المرمى بنادى
حراسة المرمى بنادى الزمالك

تحدث محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مشاركة الثنائي عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء حارسي مرمى الفريق في مواجهة السكة الحديد الودية اليوم .

وقال عبد المنصف إن  الثنائي نفاد ومعاذ لديهما قدرات فنية مميزة ما دفعه لتصعيدهما لصفوف الفريق الأول والاعتماد عليهما خلال الفترة المقبلة.

محمد عبدالمنصف 

 

وأضاف :"الثنائي قدم مستوى فني مميز خلال مباراة اليوم ونجح الحارسان في الحفاظ على شباكهما نظيفة".

حراسة المرمى بنادى الزمالك

واختتم تصريحاته قائلا:" لدي ثقة كبيرة في قدرات الثنائي ما دفع الجهاز الفني لقيدهما بالقائمة الأفريقية بجانب الثنائي محمد صبحي ومحمد عواد".
وفاز الزمالك على السكة الحديد بثلاثية دون رد قي المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية.

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