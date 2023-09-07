المواطن الأكثر كسلاً.. مسابقة سنوية في الجبل الأسود

تُقام سنويًا في منتجع بريزنا في شمال الجبل الأسود مسابقة ساخرة لنيل لقب “المواطن الأكثر كسلاً”، وقد تحطم المشاركون في مسابقة العام الجاري الرقم القياسي السابق، حيث وصلوا إلى يومهم العشرين دون النهوض من السرير.

يتنافس سبعة متسابقين على الجائزة المالية البالغة 1000 يورو، وتقول بطلة العام الماضي دوبرافكا أكسيتش إن المتسابقين يشعرون جميعًا بحالة جيدة، ولا توجد لديهم أي مشاكل صحية.

ويُسمح للمتسابقين بعشر دقائق كل ثماني ساعات للذهاب إلى المرحاض، ويمكنهم أيضًا القراءة واستخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وقال فيليب كنزيفيتش الذي ينافس لأول مرة، في تقرير لموقع العربية نت، إنه واثق من الفوز باللقب، وأن الوقت يمر بسرعة في المسابقة، كما ان الصحبة رائعة.

تُعتبر مسابقة "المواطن الأكثر كسلاً" في الجبل الأسود مناسبة فكاهية للسخرية من أسطورة شعبية تصف سكان الجبل الأسود بأنهم كسالى.