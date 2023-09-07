الزنجبيل يحمي من السرطان.. دراسة تكشف مفاجأة

تحتوي الخضروات الجذرية على مركب نشط يمكن أن يمنع نمو الخلايا السرطانية بشكل كبير، والسرطان هو السبب الرئيسي للوفاة، وهو ما يمثل حوالي ربع الوفيات كل عام.

ويعتمد العلاج والبقاء على قيد الحياة على عوامل مثل مكان وجود السرطان، ومدى اكتشافه مبكرًا، ومدى خطورته، وعلى الرغم من عدم وجود علاج معروف حتى الآن، إلا أن العلماء في جميع أنحاء العالم يبحثون عن علاجات محتملة أو طرق وقائية لسنوات عديدة.

ووجدت دراسة جديدة أن بعض الخضروات الجذرية المستخدمة كعشب للطهي قد تساعد في الحماية من السرطان، واكتشف الباحثون أن الزنجبيل له خصائص مضادة للسرطان، وكجزء من دراستهم، أثبت الفريق أن مستخلص الزنجبيل ومكونه النشط الرئيسي، إيثيل بي ميثوكسيسينامات (EMC)، يمنع بشكل كبير نمو الخلايا السرطانية، كما تقول خبيرة التغذية إيجور ستروكف خصيصًا لـ MedicForum.

وقد أظهرت الدراسات السابقة أيضًا إمكاناته المضادة للسرطان لأنه يقلل من التعبير عن عامل نسخ الميتوكوندريا A (TFAM)، المرتبط بتكاثر الخلايا السرطانية.

ومع ذلك، فإن الآلية الدقيقة لكيفية عمل ذلك ظلت غير واضحة حتى الآن، ونتائج هذه الدراسة تدعم التأثيرات المضادة للسرطان لمستخلص الزنجبيل ومكونه النشط الرئيسي."

يستخدم الزنجبيل في الطبخ والطب الصيني ويعتقد أن له خصائص مضادة للالتهابات وخافضة للكوليسترول ومثبطة للشهية.

بشكل عام، كشفت هذه الدراسة أن EMC هو المركب النشط المسؤول عن النشاط المضاد للسرطان لـ KGEويمنع انتقال المرحلة G1/S لـ EATC من خلال تنظيم التعبير عن منظمات دورة الخلية. .

بالإضافة إلى ذلك، يقوم EMC بقمع التعبير عن TFAM، الذي يلعب دورًا مُسرطنًا عن طريق تقليل نشاط النسخ لـ c-Myc؛ يؤدي تقليل TFAM إلى منع نمو الخلايا عن طريق تنظيم التعبير عن منظمات دورة الخلية.

وتوفر هذه الدراسة أيضًا رؤية جديدة للعلاقة بين التأثيرات المضادة للسرطان للمركبات الطبيعية و TFAM، مما يشير إلى أن TFAM قد يكون هدفًا علاجيًا محتملاً.

لكن الباحثين يحذرون من أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد تأثيره على مرضى السرطان، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث، بما في ذلك التجارب السريرية، لتحديد ما إذا كان KGE وEMC لهما تأثيرات مضادة للسرطان في المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي.

تعتمد أعراض السرطان على شكل المرض الذي تعاني منه. ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي تنطبق على العديد من أنواع السرطان.

بعض العلامات الشائعة للسرطان تشمل:

تعرق ليلي أو حمى سيئة للغاية.

تعب

نزيف أو كدمات غير مبررة

ألم أو ألم غير مبرر

فقدان الوزن غير المبرر

كتلة أو ورم غير عادي.