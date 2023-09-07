Clubhouse يتحول من الصوت المباشر إلى المراسلة الجماعية

أعلنت شركة Clubhouse، التي كانت في يوم من الأيام محبوبة وادي السيليكون لوسائل التواصل الاجتماعي في عصر الوباء، في وقت سابق من هذا العام أنها ستسرح نصف موظفيها حيث ركز مؤسسوها على بناء “Clubhouse 2.0”. والآن، تشارك الشركة نتائج إعادة التعيين الكبيرة، مع إعادة تصميم تهدف إلى جعل Clubhouse "أشبه بتطبيق مراسلة".

قالت الشركة في أحد التحديثات إن التطبيق الصوتي يتحول من المحادثات الصوتية "المنسدلة" المميزة إلى الدردشات الصوتية التي تتمحور حول الأصدقاء. بدلاً من الغرف المترامية الأطراف حيث يستضيف المستخدمون محادثات بث مباشر مفتوحة لأي وجميع مستخدمي التطبيق، سيشجع Clubhouse الجديد المستخدمين بدلاً من ذلك على الانضمام إلى مجموعات مع الأشخاص الذين يعرفونهم.

تسمى هذه المجموعات، بشكل مربك إلى حد ما، "المحادثات"، وتسمح للأصدقاء وأصدقاء الأصدقاء بتبادل الرسائل الصوتية. لا يزال هناك عنصر "تسجيل الدخول"، ولكنه أقل تركيزًا على التحدث في الوقت الفعلي وموجهًا أكثر نحو شيء مثل قصة Instagram - وهي وجهة لتسجيل الوصول ومشاركة التحديثات السريعة. يتخلص التطبيق أيضًا من الرسائل النصية المباشرة لصالح الرسائل الصوتية الخاصة، والتي تتصل برسائل البريد الصوتي أو الأجهزة الافتراضية.

ومع ذلك، فإن التحول الأكبر لا يقتصر على تنسيق المحادثات فحسب، بل إن Clubhouse يضع نفسه الآن على أنه أقرب إلى Snapchat، حيث تتواصل مجموعات صغيرة من الأصدقاء بشكل خاص أو شبه خاص، بدلاً من Twitter، حيث يتواجد جميع مستخدمي التطبيق. الصراخ في الفراغ. وكتبت الشركة في أحد التحديثات: "لا يتعلق الأمر بالاستماع بشكل سلبي إلى الأشخاص الذين يتحدثون". "يمكنك الاستماع إلى محادثات رائعة على ملفات البودكاست، ويوتيوب، وتيك توك، والعديد من المنصات الأخرى. يتعلق الأمر بالتحدث مع الناس... وأن تصبح أصدقاء حقيقيين مع أصدقاء أصدقائك، وأشخاص لم تكن لتقابلهم أبدًا بطريقة أخرى.

في حين أن التركيز على تطبيق المراسلة قد يكون أكثر منطقية نظرًا للانخفاض الحاد في المشاركة الذي شهده Clubhouse بعد تخفيف القيود الوبائية، فمن غير الواضح ما إذا كانت الشركة ستكون قادرة على العودة إلى نفس الارتفاعات الصاخبة لعام 2021، عندما اجتذبت ملايين المستخدمين ومليارات المستخدمين. - تقييم الدولار . يبدو أن Clubhouse، الذي ادعى مؤسسوه في وقت سابق من هذا العام أن لديهم "سنوات متبقية على المدرج"، وكأنهم لا يعتبرون النجاح أمرًا مفروغًا منه في المرة الثانية.

أنهوا إعلانهم عن إعادة التصميم مع قليل من الحذر. "إنه رهان كبير، ونأمل أن نكون على حق..."