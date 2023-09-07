منها الموسيقى والعطور.. عادات بسيطة لتعزيز التركيز

التركيز هو من أهم المهارات التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية، سواء في العمل أو الدراسة أو الحياة الاجتماعية، وغالبًا ما يلجأ الناس إلى الكافيين لتعزيز التركيز، ولكن هناك طرقًا أخرى أكثر فاعلية وأقل ضررًا.

الموسيقى والعطور تزيد التركيز

وجدت دراسة حديثة أن أداء بعض الأنشطة البسيطة والممتعة، مثل الاستماع إلى الموسيقى وشم العطور المحببة، يمكن أن يحسن الأداء المعرفي، وقد قام الباحثون في الدراسة بقياس نشاط الدماغ للمشاركين، أثناء أداءهم لمهام ذهنية مختلفة، ووجدوا أن المحفزات الممتعة زادت من نشاط موجة الدماغ في نطاق بيتا، وهي حالة مرتبطة بذروة الأداء المعرفي.

ووجد الباحثون أيضًا أن الموسيقى الحماسية كان لها أكبر تأثير على التركيز، يليها العطور، ثم الكافيين.

التركيز يتم عند قمع الحواس الأخرى

يعتقد بعض الناس أن التركيز يتم عند قمع الحواس الأخرى من العمل، ولكن الدراسة الحالية تشير إلى أن المحفزات الحسية الممتعة يمكن أن تساعد في الواقع على التركيز.

ويبدو أن السبب في ذلك هو أن المحفزات الممتعة تؤدي إلى زيادة مستوى الإثارة في الدماغ، وهو أمر ضروري للتركيز. فعندما يكون مستوى الإثارة منخفضًا، نفقد التركيز.

تشير هذه النتائج إلى أن المحفزات الممتعة يمكن أن تكون طريقة بسيطة وفعالة لتحسين التركيز، ومن المهم ملاحظة أن هذه المحفزات يجب أن تكون مكملًا لعادات مفيدة للوظائف الإدراكية، مثل روتين نوم ثابت وممارسة الرياضة بانتظام.

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب

https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u