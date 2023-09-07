مصطفى بكري: الخونة والمتآمرون يستهدفون المصريين (شاهد)

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم الكثير للدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

وأضاف "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن الكثير شاهد على ما قدمه هذا الرجل من اجل الوطن، معقبا:"ربنا هيجازي الرئيس السيسي على اللي عملوا للبلد دي خلال السنين الماضية".

وأشار إلى أن البعض بدأ يتحدث عن الازمة الاقتصادية التي تمر بها مصر في الفترة الأخيرة، ولكن ما قدمه الرئيس السيسي للوطن كثير، ويجب للجميع أن يرى هذا الأمر.

وواصل بكري أن ما هو قادم سيكون خير على الدولة المصرية، "انتظروا الفترة القادمة بعد انضمام مصر إلى البريكس، وان شاء الله اللي جاي خير"، لافتا إلى الحفاظ على الوطن أمر هام للغاية، ويجب على الجميع معرفة ذلك ويعي ذلك، وينظر إلى الدول المجاورة التي فقدت وطنها وفقدت دولتها بعد انهيارها بشكل كامل.

وأكمل أن الخونة والمتأمرين يستهدفون الشعب المصري، وليس مؤسسة معينة، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية والخونة يكرهون الوطن، ويستهدفون إسقاطه، لافتا إلى أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مؤكدا أنه أنا منزعج من أن أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة القادمة بأنه يرحب بعودة الإخوان للمشهد السياسي.