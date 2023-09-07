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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"بينت" دجاجة مدللة عمرها 21 عامًا وتشاهد التلفاز

الدجاجة بينت
الدجاجة بينت

 بينت دجاجة مدللة تبلغ من العمر 21 عامًا، وتعيش حياةً مميزةً في ولاية أوريغون الأمريكية، في منزل مالكتها مارسي باركر داروين، وتتمتع بتناول نظام غذائي صحي يشمل الزبادي بالتوت الأزرق، وتشاهد التلفاز كل مساء.

 العثور على الدجاجة بينت

اكتشفت داروين دجاجتها “بينت” عندما كانت بيضةً صغيرةً ملقاةً في المزرعة، وكانت البيضة صغيرةً جدا لذلك سمتها بينت، أي حبة الفول السوداني، قامت داروين بتربية بينت بنفسها، وجعلتها جزءًا من عائلتها.

 

دجاجة ذات شخصية فريدة 

تعيش الدجاجة بينت مع داروين، وقطتها وكلبها في غرفة المعيشة، وتتمتع بشخصية فريدة من نوعها، وتفضل البقاء في المنزل بدلاً من اللعب في الفناء مع الدجاجات الأخرى.

 

أكبر دجاجة في العالم

تعد بينت أكبر دجاجة في العالم، وهي نموذجٌ للصحة والسعادة، فهي تعيش حياةً مميزةً، وتحظى بحب ورعاية مالكتها.

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