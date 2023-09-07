إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بأبشواي في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس خالد فراج رئيس المركز، عدة حملات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وشملت الحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة ابشواي وقرى المركز، بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية وقوات الأمن.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بتنفيذ الإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير، مع المتابعة الميدانية المستمرة ورصد أي مخالفات والتصدي لها بشكل فوري.

وأوضح رئيس مركز ومدينة أبشواي أن الحملات تمكنت اليوم من إزالة عدد 5 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض بناحية عزبة الشيخ محمود بمنطقة ابوجنشو، بالإضافة إلى إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، قام المتعدي لعمل تمويه بالبوص والجريد حول التعديات لتضليل موظفي الوحدات المحلية والجمعية الزراعية، بناحية العضامي والسنجأ وذلك على مساحة إجمالية بلغت 850 متر، وتم إزالة الأعمال بحضور المهندس فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس خالد الجاحد المشرف العام علي الإشغالات بالمركز.

إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي

وأضاف رئيس المركز أنه تم إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني عبارة غرفتين بالطوب الأبيض، بناحية كفر عبود التابعة للوحدة المحلية بقرية ابوكساه على مساحة 150 متر، بحضور المهندس محمد موسي نائب رئيس المركز لشئون القري، والمهندس محمد عيد رئيس الوحدة المحلية بقرية أبوكساه.

وشدد رئيس المركز على تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية ومواجهة المخالفات وإزالتها في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، موجها غرفة العمليات ووحدة التدخل السريع بالتصدي لكافة التعديات ليلا ونهارا وإزالتها في المهد.

وقامت الحملات بتنفيذ إزالة جميع المخالفات وتسليم المواقع خالية من أي تعديات لمسئولي الجمعيات الزراعية، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.