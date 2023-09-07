بكري: "دعوات عودة الإخوان للمشهد السياسي أمر يستحق المحاسبة" (شاهد)

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن دعوات عودة الإخوان للمشهد السياسي أمر يستحق المحاسبة، لافتًا إلى أن الإخوان قرروا النزول للانتخابات الرئاسية والتصويت ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تابع “بكري” خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن هذا الاتفاق تم في لبنان بواسطة أيمن نور وتأكيده أنه لم يتطرق للانتخابات الرئاسية إلا بشكل عرضي، وتم الحديث عن الحد الأدنى للضمانات للانتخابات الرئاسية قبل إجرائها.

قال: “إن أيمن نور ترك إسطنبول في تركيا، وعقد جلسة مع أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، لبحث موقف الانتخابات الرئاسية”، مؤكدًا أن أحمد الطنطاوي وكذلك أيمن نور لم يستطيعا نفي هذا.

أشار بكري إلى أن المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي على لسان المنسق الإعلامي له رحب بعودة الإخوان للمشهد طالما يحمل الرقم القومي وهو ما يصطدم مع الواقع والشعب ومصلحة الدولة المصرية وهو أمرٌ يستحق المحاسبة.