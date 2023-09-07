زمالك 2007 يقسوعلى بلدية المحلة ببطولة الجمهورية

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، على بلدية المحلة بأربعة أهداف دون مقابل، في إطار المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب الأخير بالجولة الأولي لبطولة الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك كل من، حسام عاشور التقي، طارق محمد، زياد كمال، أحمد علي "سينا".

وسيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة على مدار الشوطين، و صنعوا فرص عديدة ، وتمكنوا من تسجيل أربعة أهداف، ولولا غياب التوفيق لتضاعفت النتيحة.

ويقود فريق 2007، أحمد رزق مديرا فنيا، حمدي صالح و أحمد محمد جمال مدربين مساعدين، ياسر سعد مدرب حراس مرمى، مجدي قاصد اداري ، محمد عبد الودود مخطط أحمال، إبراهيم عبد الرحمن إصابات وتأهيل، سيد جاد مهمات.