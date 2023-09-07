الموعد المبدئي لانطلاق الدوري الممتاز

كشفت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم عن الموعد المقترح بشكل مبدئي لانطلاق فعاليات الدوري الممتاز في موسمه الجديد 2023 - 2024 .





وأكد دياب خلال تصريحات أخيرة له على أن 18 من شهر سبتمبر الجاري ، هو الموعد المقترح أوليًا لبدء المسابقة المحلية على أن تقام بنظامها التقليدي من دورين.

ومن المقرر أن تجرى فعاليات القرعة ظهر يوم الإثنين المقبل بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

تصريحات ثروت سويلم ..

على صعيد متصل كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة في تصريحات صحفية أخيرة ، عن تفاصيل انطلاق الموسم الجديد لمسابقة الدوري المصري الممتاز والذي يبدأ خلال شهر سبتمبر الجاري.



وقال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة في تصريحاته:" دوري المجموعة الواحدة هو الأنسب للكرة المصرية، ومن قبل فى عام 2015 فشلنا عندما قرر اتحاد الكرة تغيير النظام.



وواصل تصريحات صحفية:" الدوري لا يوجد به أى تغيير فى شكله خلال الفترة المقبلة، وبالطبع هناك ضغط مباريات توقفات كثيرة، ولكن تكررت من قبل وتم التعامل بشكل جيد معهم وقادرين على ذلك الموسم الجديد أيضًا، والدوري المصري عندما يكون من مجموعة واحدة يكون أقوي.

وتوج الأهلي بلقب الدوري الممتاز خلال النسخة الأخيرة منه للمرة الـ 43 في تاريخه ، مستعيدًا اللقب الذي ظفر غريمه التقليدي الزمالك به موسمين متتاليين.



للمزيد من الأخبار عبر بوابة الوفد الإلكترونية على واتساب اضغط هنا