كاف يتعاون مع الاتحاد السعودي لطرح تذاكر السوبر الأفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، تعاونه مع الاتحاد السعودي للعبة في طرح تذاكر مباراة السوبر الأفريقي المقبلة بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري ، المقرر إقامتها بمدينة الطائف بالمملكة يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر الجاري.





ومن المقرر أن يكشف كاف ، خلال الساعات القليلة المقبلة آلية حجز تذاكر اللقاء.

وكشف كاف اليوم الخميس عن الملصق الدعائي لمواجهة السوبر الأفريقي ، وتضمن رسومًا تعبر عن ما تشتهر به مدينة الطائف من جبال ومرتفعات.

راحة سلبية للاعبي الأهلي ..

على صعيد آخر ، قرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي الأحمر راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، عقب العودة إلى القاهرة بعد نهاية معسكر الإعداد، الذي أقيم خلال الفترة الماضية بدولة النمسا أمس الأربعاء.

وقرر كولر منح اللاعبين راحة اليوم الخميس وغدا الجمعة، على أن يستأنف الأهلي تدريباته الجماعية بعد غدٍ السبت .

وكان الأهلي قد خاض معسكرًا في النمسا لمدة 10 أيام، تخللته مباراة ودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، وانتهت بفوز الفريق بنتيجة 3-1.

تدريبات مكثفة بالنمسا ..

وشهد معسكر الفريق تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي وضع برنامجًا قويًّا للاعبي الفريق تم تنفيذه خلال فترة المعسكر، وذلك للوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم الجديد

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري بالسعودية.

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