القصير يشارك في الجلسة الوزارية لمناقشة إجراءات استدامة النظم الغذائية

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في الجلسة الرئاسية لقمة نظم الغذاء، والتي عقدت برئاسة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية.

مشكلة الأمن الغذائي

واستعرض القصير خلال الجلسة مشكلة الأمن الغذائي التي تواجهها أفريقيا والعالم، مشيبرا إلى أهمية العمل والتكامل بين الدول الإفريقية والاهتمام بالبرامج التنموية والمشروعات الزراعية كما استعرض الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في مجال تحقيق الأمن الغذائي منها المشروعات القومية الكبرى والتوسع الأفقي والراسي وكذلك جهود ترشيد المياه

وعلى هامش القمة التقى القصير بوزير الزراعة السنغالي لتعزيز علاقات التعاون حيث دارت المناقشات حول تعزيز التعاون في تقديم المساعدات الفنية في مجالات الميكنة الزراعية والإنتاج النباتي خاصة إنتاج التقاوي العالية الإنتاجية والجودة من المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح والتدريب وبناء القدرات.

أعرب الوزير السنغالي عن سعادته بلقاء القصير وقدم له الشكر والقيادة السياسية على تقديم الدعم للسنغال خاصة في ظل الظروف الحالية بهدف تحقيق الامن الغذائي للشعب السنغالي.

أشار الوزير السنغالي إلى نجاح زراعة أصناف القمح المصرية تحت الظروف السنغالية بالمقارنة بأي أصناف أخرى، وأن هذه الأصناف هي مصر ١ ومصر ٢ وبني سويف.

وفى إطار نشاطه المكثف ولقاءته الثنائية التقى القصير أيضا بوزير الزراعة في غينيا بيساو لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة.

تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة

ومن ناحيته أشار وزير الزراعة الغيني الي أنه يتطلع الى تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة في مصر في المجالات الزراعية المختلفة ومنها الانتاج النباتي والحيواني والسمكي خاصة وان هناك حكومة جديدة في بلاده حاليًا وهو سعيد بهذا اللقاء وسيتم استمرار التواصل مع الجانب المصري في هذا الخصوص.

حضر الاجتماعات السفير شريف إسماعيل رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في تنزانيا الاتحادية والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة

وشارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في قمة نظم الغذاء في أفريقيا والتي عقدت على مدار ثلاثة أيام في مدينة دار السلام عاصمة تنزانيا الاتحادية.

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