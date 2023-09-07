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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

نائب محافظ سوهاج يلتقي مديري إدارات خدمة المواطنين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم الخميس، اجتماعا مع مديري إدارات خدمة المواطنين بالديوان العام، وإدارات خدمة المواطنين بالمراكز والمدن ومديريات الخدمة بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير خدمة المواطنين بالديوان العام، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، ومعدلات العمل بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، موجهاً بسرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين في أقل وقت ممكن .

واستمع نائب المحافظ، إلى أهم الاحتياجات والمعوقات، موجها بتلبية كافة المتطلبات ومخاطبة الجهات المختصة لتلافي أية معوقات في العمل، وتوفير الاحتياجات اللازمة لمختلف الإدارات، والعمل على تحسين بيئة العمل بما ينعكس علي حسن سير العمل، مشيرا إلى ضرورة الإنتظام في عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل أسبوعي داخل الوحدات المحلية، تنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ في هذا الشأن.

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