الزمالك يهزم السكة الحديد بثلاثية وديًا

انتهت أحداث الشوط الثاني لمباراة الزمالك والسكة بتقدم الفريق الأبيض بثلاثية دون رد في المباراة الودية المقامة بينهما باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمود علاء، مصطفى الزناري، مصطفى شكري.

خط الوسط: محمد حسام بيسو، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: إبراهيما نداي، سامسون أكينيولا، ناصر منسي.

تقدم الزمالك عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 28 من عمر الشوط، الذي استمر لمدة نصف ساعة وفقا للاتفاق المبرم بين الجهازين الفنيين بخوض اللقاء على ثلاثة أشواط.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بقيادة مدحت عبد الهادي بسيف الدين الجزيري بدلا من ناصر منسي ومنح المدرب العام تعليمات خاصة للجزيري قبل مشاركته.

وفي الدقيقة 40 سجل سامسون أكينيولا الهدف الثاني للزمالك من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود اللاعب البنيني ويحرز الهدف الثالث للزمالك والثاني له في الدقيقة 41.

ودفع الجهاز الفني للزمالك بمحمد عبد الشافي الظهير الأيسر ليعود للمشاركة في المباريات بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة في الركبة، وشارك على حساب زميله مصطفى شكري.

وشارك في الشوط الثاني كل من عمر جابر ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي ونبيل عماد دونجا وسيد عبد الله نيمار وأحمد عبد الرحيم إيشو بدلا من محمود علاء ومصطفى الزناري ويوسف أوباما وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا ومصطفى شلبي‏، وبعدها شارك معاذ علاء بدلا من عبد الرحمن نفاد لينتهي الشوط الثاني بتقدم الأبيض بثلاثية.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين لمباراة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية