تعرف على مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة الأقصر

أعلنت جامعة الأقصر، برئاسة الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، عن مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 2023-2024، بكليات الجامعة، والتي ستبدأ خلال الفترة من يوم 10 سبتمبر حتى 21 من سبتمر الجاري.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجدول الزمني للكشف الطبي لكافة الكليات يكون كالتالى: كلية الحاسبات والمعلومات يوم 10، وكلية الآثار يوم 11، بمقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الفنون الجميلة، يومي 12و13 بالكلية، وكلية الألسن يومي 14 و17 بالكلية، وكلية السياحة والفنادق يوم 18 بالكلية، وكلية الطب، يوم 19 بالكلية، والتخلفات يومي 20 و 21 من سبتمبر الجاري، بمقر الإدارة الطبية.

وشدد الدكتور حمدي حسين، على الطلاب المتقدمين إبراز إثبات الشخصية، واستمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية ومختومة بختم شئون الطلبة من الكلية أثناء عملية الكشف.