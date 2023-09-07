ناصر منسي يتقدم للزمالك على السكة الحديد وديًا

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بالهدف الأول على نظيره السكة الحديد ، عبر لاعبه ناصر منسي ، خلال المباراة الودية المقامة بينهما باستاد الكلية الحربية في إطار استعدادات الأبيض للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.





وتمكن اللاعب من تسجيل هدف التقدم للأبيض عند الدقيقة 28 بعد متابعة لتسديدة مصطفى شلبي من الجبهة اليسرى التي ارتدت من الحارس لتعود لناصر منسي الذي سددها في المرمى بنجاح.

وبدأ الزمالك تحت قيادة مديره الفني أوسوريو المباراة بكل من ..

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع: محمود علاء - مصطفى الزناري - مصطفى شكري.

خط الوسط: محمد حسام بيسو - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

الشيشيني ولاعبو الزمالك ..

وقام سامي الشيشيني رئيس جهاز الكرة بنادي السكة الحديد وأميرعزمي مجاهد المدير الفني للفريق، بمصافحة لاعبي فريق الزمالك والجهاز الفني على هامش المباراة الودية التي ستقام بعد قليل بين الفريقين..

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اتفق مع الجهاز الفني لفريق السكة الحديد على خوض المباراة الودية على 3 أشواط .

وتم الاتفاق على أن يكون مدة كل شوط نصف ساعة من أجل منح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في اللقاء.



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