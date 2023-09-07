محافظ بني سويف يفتتح معرض السوق المصرية "لحد عندك" لبيع السلع

افتتح المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، "معرض السوق المصرية" باستاد بني سويف الرياضي، والذي يتم تنظيمه بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التجارة والصناعة "الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار "لحد عندك" ويشارك فيه 60 عارضًا من شركات ومصانع القطاع الخاص، وذلك في الفترة من 7 إلى 21 سبتمبر الجاري.

حضر افتتاح المعرض النائب حسام العمدة النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، والدكتورة مي عسل رئيس الهيئة المصرية للمعارض، وتوني عثمان، والمحاسب مصطفى شعبان، والمهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين، وأيمن وفيق رئيس الإدارة المركزية للمعارض والمؤتمرات، وهشام صلاح مدير عام المعارض بالهيئة، وناريمان شحاتة مدير عام الحجز والتعاقد، وشريف مدحت مدير إدارة التسويق المحلي، والدكتور علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية ومسئول المعارض والأسواق بالمحافظة، وهاني الجويلي رئيس المدينة حسن زيطة رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة.

تفقد المحافظ، أقسام وأجنجة المعرض الذي يشارك فيه كبرى الشركات والمصانع المصرية، ويضم الكثير من المعروضات مثل:الأجهزة الكهربائية الصناعات الحرفية واليدوية، الملابس الجاهزة المفروشات الصناعات الغذائية السجاد والموكيت مستحضرات التجميل، أثاث منزلى ومكتبى، مراتب أدوات منزلية وذلك في إطار توجيهات القيادة الساسية بالتوسع في إقامة المعارض لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والمعمرة للتيسير على المواطنين ومحاربة الغلاء.

أثنى المحافظ، على المعروضات والسلع التي يوفرها المعرض مؤكدًا دعمه لأي مشروع أو مبادرة تسهم في دعم جهود الدولة في تلبية احتياجات المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم وإحداث رواج اقتصادي وتنشيط لحركة البيع والشراء تنعكس نتائجه الإيجابية على مستوى وجودة حياة المواطنين، مؤكدًا أهمية تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات والأحزاب كافة لتوفير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين والتيسير في الحصول عليها.

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